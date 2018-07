Au moment où le désormais Roi des Arènes et ses parents, amis et inconditionnels explosaient de joie entre Pikine et Mbao, le cadre époustouflant du Radisson Blu abritait un diner de gala en prélude au concert live de Pape Diouf prévu sauf revirement le 13 octobre prochain.

A l’affiche de cette soirée enchanteresse dans l’élégant établissement hôtelier du Radisson BLU : un repas savoureux et un concert de rêve avec l’Orchestre de Pape Diouf