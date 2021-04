8 minutes et 46 secondes : voici comment George Floyd a été tué lors de son interpellation musclée (vidéo)

Le New York Times a retracé la mort de George Floyd. Des caméras de surveillance, des vidéos de témoins et des documents officiels montrent comment une série d’actions des officiers de police est devenue fatale.

Le 25 mai, des policiers de Minneapolis ont arrêté George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, après un appel qu’un homme a acheté des cigarettes avec un faux billet de 20 dollars. Peu après deux policiers arrivent sur les lieux, les officiers Thomas Lane et J. Alexander Kueng qui se présentent devant le véhicule.

L’officier Lane sort son arme sans que l’on sache les raisons qui l’ont poussé à faire ce geste et ordonne à George Floyd de poser ses mains sur le volant. L’officier Lane range ensuite son pistolet et moins de deux minutes après, il fait sortir George Floyd du véhicule et le menotte. L’Afro-Américain, qui n’oppose pas de résistance particulière, est plaqué contre un mur par l’officier Kueng avant de se retrouver assis par terre. Une deuxième voiture de police arrive en renfort.

Six minutes après son arrestation, George Floyd est conduit en direction de la voiture de police mais s’effondre au niveau du véhicule. Il explique alors aux forces de l’ordre qu’il est claustrophobe et qu’il refuse de monter dans la voiture. Il se débat et tourne sa tête en direction des policiers pour s’adresser à eux plusieurs fois. Un troisième véhicule de police arrive alors dans lequel se trouvent les officiers Tou Thao et Derek Chauvin.

Une caméra de surveillance montre alors l’officier Kueng qui essaie d’installer George Floyd sur la banquette arrière du véhicule. L’officier Chauvin finit par le faire sortir et le plaque au sol sur le bitume, à côté de la voiture de police.

M. Chauvin a gardé son genou sur le cou de M. Floyd pendant huit minutes et 46 secondes malgré les supplications de celui-ci qu’il n’arrivait pas à respirer.

‘Please. Your knee in my neck. I can’t breathe.’ Black man George Floyd died shortly after a Minneapolis police officer kneeled on his neck (warning: distressing) pic.twitter.com/AAObPVaBvP

— NowThis (@nowthisnews) May 26, 2020

Les vidéos des témoins montrent que M. Chauvin n’a pas retiré son genou même après que M. Floyd a perdu connaissance. C’est ainsi que ce père de famille a finalement rendu l’âme.

Les trois autres anciens officiers, Thomas Lane, J. Alexander Kueng et Tou Thao impliqués dans la mort de George Floyd sont toujours auditionnés.





