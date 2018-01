Abus de confiance; l’ancien président de la JA de Dakar et son ancien comptable risquent la prison ferme

Si le tribunal correctionnel de Dakar suit la demande du Parquet, l’ancien président de la Jeanne d’Arc de Dakar et son ex-comptable, Abdou Dieng, risquent d’écoper 3 et 2 ans de prison ferme.

10 ans après cette fameuse transaction, le monstre noir rôde toujours. De ses longues dents pointues, il menace de dévorer goulûment Momar Ndiaye et Abdou Dieng. Anciens dirigeants du club de la Jean d’Arc de Dakar, Ndiaye et son ex-comptable risquent de retourner en prison.

Mis en liberté provisoire après six (6) mois de prison de détention préventive, leurs mouvements pourraient bientôt se limiter à celle de la cour de la prison et de leur chambre de détention. C’est ce que veut le Procureur (Pr), Aly Ciré Ndiaye. Après la fin des débats qui se sont déroulés le 21 décembre 2017, il a demandé des peines ferme et un mandat de dépôt contre les mis en cause qui ont comparu libres.

Hier, à la barre du tribunal correctionnel de Dakar, le Pr a requis trois (3) ans contre Momar Ndiaye, poursuivi d’abus de confiance, et deux (2) ans contre son présumé complice, Abdou Dieng. En plus de la peine, le représentant du ministère public a aussi demandé à ce que les prévenus payent, chacun, une amende de 300.000 FCfa.

Le 17 février 2018, le tribunal va rendre son délibéré. D’ici là, les prévenus peuvent invoquer les saints pour que Dame Justice soit complaisante. Cette affaire est partie de la plainte de Moussa Yoro Camara, qui accusait les prévenus d’avoir dilapidé l’argent issu de la vente d’un terrain de 20 043m2 situé à Sotrac Mermoz.

Momar Ndiaye lui a, explique-t-il, cédé la parcelle en juillet 2008. C’est, explique-t-il, un bureau de 15 membres qui a ordonné la vente dudit terrain alors que cette décision doit émaner de l’Assemblée générale. Donc, le mandat donné à Momar Ndiaye serait nul. Revenant à la transaction, M. Camara dit que la promotion immobilière Benja Sa avait versé à la JA, à travers le notaire Me Moussa Mbacké, 1,392 milliard de FCfa.

Momar Ndiaye, en sa qualité de président, a recu la somme de 1,061 milliard de FCfa . Dans les caisses de l’Etat, plus de 142 millions de FCfa ont été versés pour la taxe de la plus-value foncière. 80 millions de FCfa ont aussi été débloqués pour transformer le bail en Titre foncier. A cette époque, les comptes de la JA étaient fermés et la totalité des sommes a été versée au président qui a récupéré les chèques avec ses collaborateurs. C’est ce que dénoncent les plaignants.

