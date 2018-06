Aby Ndour gagne son procès

Tout est bien qui finit bien. Seyni Cissé a été condamné à un an ferme pour association de malfaiteurs et escroquerie, entre autres délits. Ce dernier, membre d’une bande d’arnaqueurs, a réussi à gruger l’ancien maire de Rufisque, Mamadou Cora Fall, Lary Ndiaye et la chanteuse Aby Ndour, respectivement de 6,3 millions, 3,6 millions et 300.000 francs Cfa.

Selon nos confrères de Seneplus, l’ancien maire de Rufisque Mamadou Cora Fall, Lary Ndiaye, ressortissante sénégalaise établie aux Etats-Unis et la chanteuse Aby Ndour ont tous été victimes d’une vaste entreprise d’escroquerie orchestrée par une bande d’arnaqueurs dont Seyni Cissé fait partie.

A son encontre, le parquet avait requis trois ans ferme. Il a été suivi dans cette demande de répression par le juge correctionnel qui, dans son délibéré, a condamné le prévenu à un an ferme. Il devra allouer à chaque victime huit millions en guise de réparation à l’exception de Aby Ndour dont les intérêts ont été réservés.

Pour rappel, le prévenu et sa bande avaient réussi à vendre à la chanteuse des graine d’aubépines pressées dans l’industrie pharmaceutique pour ses vertus contre le traitement du cancer. La bande lui a fait croire qu’elle pouvait vendre la graine à 6 500 f l’unité. Mais avant d’en faire une autre commande, elle réussi à découvrir le jeu de la bande avant de les dénoncer à la police.

