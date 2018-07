Accusé d’avoir interdit l’accès du Grand Théâtre à Bougane Guèye Dani, Keyssi Bousso livre sa part de vérité

« Que ce soit Massamba ou Mademba, que ce soit Bougane, les partisans de l’Apr, du parti ‘Rewmi’… je ne vais plus accepter que les politiciens fassent leurs manifestations dans la salle du Grand Théâtre de Dakar…« , a voulu éclaircir Keyssi Bousso, Directeur du Grand Théâtre au micro de senego.

Tout serait parti de la volonté de Bougane Guèye Dani, après sa tournée dans travers le pays, avec son mouvement conscience citoyenne « Gueum sa Bopp » de boucler leur tournée au Grand Théâtre. L’accès lui sera refusé par les gérants.

Joint au téléphone par senego, le Directeur du Grand théâtre, Keyssi Bousso dit qu’il était hors du Sénégal au moment des faits. Toutefois il assume que la décision a été prise depuis bien longtemps, juste après le show de Cheikh Adjibou Soumaré, lorsqu’il annonçait sa candidature.

« Je ne prendrais plus le risque de louer la salle à des politiciens au risque de voir s’effondrer les balcons Des place qui doivent accueillir 60 personnes, il mettent 200 personnes… J’ai formalisé avec le ministre de tutelle et on est tombé d’accord sur un point. Toute personne qui veut faire son meeting pourra le faire sur le parking du Grand Théâtre.

A partir de maintenant, on ne donne plus aux politiciens. Que ce soit de l’Apr, du Rewmi… Ils prennent autant de personnes pour mettre sur le balcon. Et si ça tombe. Je suis responsable. Je ne vais plus le faire… J’ai des responsabilités. S’ils veulent le faire, ils le feront dehors…« , tonne-t-il au micro de senego.

Non sans rappeler que la salle sera, désormais réservée uniquement aux musiciens, entre autres.

Senego