Adji Sarr va déposer une nouvelle plainte devant le Procureur

Après la plainte deposée contra le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko pour viol et menaces de mort, Adji Sarr va engager une autre bataille judiciaire dans les prochains jours. Selon son avocat qui s’est confié au journal, l’Observateur, Adja Sarr va s’attaquer cette fois-ci au producteur et aux acteurs de la série “Thiey Adji Sarr” dans laquelle une acteur incarne son personne.

Nos rapportent que es quelques scènes obscènes contenues dans la bande annonce ont suffi pour faire réagir l’avocat de la masseuse, en lieu secret depuis l’instruction de la plainte contre le “Patriote”.

Selon toujours nos confrères, dans le film, Adji Sarr est peinte en michetonneuse avec “le geste pervers, le langage cru. Une vraie bombe… sexuelle aux atouts et atours physiques alléchantes qui explose tout sur son passage. Une bimbo au teint diaphane et à la voix suave qui sait mener les hommes par le bout de ses doigts. Demoiselle coquine prête à accepter les plus sales coups pour mener à bout ses rêves en or, elle incarne la jeune femme immorale à qui rien ne résiste…”