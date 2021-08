AFFAIRE “CIRQUE NOIR” Le parquet requiert 2 ans de prison ferme contre le producteur et 1 an ferme pour les acteurs

“DÉFÉRÉS AU PARQUET le 17 août dernier, suite à une plainte de l’Organisation islamique JAMRA et de ses alliés du CDVM (Comité de défense des valeurs morales) de Serigne Bassirou Macké Cheikh Astou et de L’ONG DQWI de l’Imam El Hadji Alioune Dia, le producteur et quatre acteurs de la SÉRIE PORNOGRAPHIQUE «CIRQUE NOIR» ont comparu ce vendredi 27 août 2021 au Tribunal des flagrants délits de Dakar.

POURSUIVIS pour “diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs” (article 431-60) et ” outrage public à la pudeur” (article 318, 324 du Code pénal), les prévenus ont reconnus les faits.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Le producteur Adama Ndiaye alias “Go” a confié aux juges des flagrants délits de Dakar avoir réaliser la bande annonce “pour faire du «bad buzz» (choquer pour susciter le buzz)”. Il a fait son mea-culpa en mettant tout sur le compte de la jeunesse.

L’ACTEUR Mouhamed Ousseyni alias “Wizzy Cana”, musicien, a soutenu que «le synopsis diffusé dans la bande annonce est différent du scénario».

L’ACTRICE qui s’est dénudée dans le film, Christine Mendy, “a avoué avoir joué ce rôle en tant qu’actrice principale de la série “Cirque Noir”. L’étudiante Gagna Bâ a déclaré avoir accepté son rôle car la fiction a, selon elle, un rôle éducatif.

LE REVENDEUR DE CANAL-HORIZON, Abdou Salam Diop dit “Lamza”, et l’étudiant Abdou Aziz Sarr ont, pour leur part, soutenu n’avoir pas joué de rôle indécent et que certaines scènes étaient plutôt de la simulation.

POUR LE PARQUET, la gravité des faits ne souffre d’aucun doute. Il a demandé au tribunal de rappeler aux prévenus, en les condamnant, que nous sommes dans un «pays qui a ses valeurs religieuses». A cet effet, le Procureur a requis 2 ans de prison ferme contre le producteur et 1 an ferme pour les acteurs.

LA DÉFENSE a plaidé la relaxe pour ces derniers et l’application bienveillante de la loi.

DÉLIBÉRÉ : le 3 septembre prochain”.

Source : Jamra

Advertisement. Scroll to continue reading.

Advertisement. Scroll to continue reading.