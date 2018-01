Affaire du faux douanier : il n’en était pas à son premier coup d’essai

Actunet en sait plus sur l’histoire du malfrat qui se faisait passer pour un agent de la Douane. « Lieutenant Mbengue » était son nom d’opération. Selon une source, il n’est même pas légalement marié. Et ses parents savent comment il gagne sa vie. « J’ai connu son papa et sa maman. Ils sont tous les deux au courant de ses activités.

Mais ils expliquent qu’il est victime d’un mauvais sort ou poursuivi par des esprits maléfiques… », indique notre interlocuteur.

Il avait une vraie voiture de Douanier

Mbengue est un pêcheur de gros poisson. Il faisait de grands coups. Durant une soirée de l’année 2012, à minuit passé, le faussaire a encaissé plus de 900 mille FCFA des mains d’un poisson. Il s’agit du propriétaire d’un BMW X5 qu’il a « contrôlé » non loin de la Foire. En plus de sa carte professionnelle, son arme et l’uniforme, Mbengue était à bord d’une « vraie voiture » de la Douane.

Sa victime, qui conduisait un véhicule non muté, a fait face au redoutable « Lieutenant Mbengue ». Après contrôle, il lui intime l’ordre de le suivre vers le « dépôt ». Mais après quelques kilomètres de route, Mbengue s’est arrêté pour entamer une négociation.

Faisant savoir à sa victime que si la BMW arrive au « dépôt », il devra payer une forte somme d’argent. C’est ainsi qu’il a exigé la somme d’un million FCFA au propriétaire. Mais vu l’heure et les circonstances, le propriétaire de la BMW, qui a collecté une somme avec un ami, ne pouvait lui donner qu’un peu plus de 900 mille FCFA.

Mais avant de se séparer de sa victime, rejoint par un ami, le faux douanier a pris le soin de prendre leurs contacts. Dès le lendemain, il appelle l’un pour lui emprunter la BMW X5. Comme alibi, il explique avoir besoin de conduire son fils malade vers l’hôpital.

Une fois les clés en main, il s’est évaporé dans la nature et est resté 15 jours sans nouvelle. Il a fallu que le propriétaire fasse pression pour revoir son véhicule. Mbengue a refait le coup. Mais pour cette fois, il a « ramassé » une somme de 02 millions FCFA, gardée dans un coffre de la voiture. Cela en plus de bousiller le moteur du véhicule.

Lui et ses soutiens…

C’est en rendant la voiture, ce jour-là, qu’il a oublié son képi dans le véhicule. Képi que le propriétaire de la voiture garde encore sur lui. Pourtant, cet usurpateur est bien connu dans le milieu carcéral.

Il y a environ deux ans de cela, il a été emprisonné. Bon nombre de plaintes avaient été déposées contre lui. Mais à la surprise de tous, il a été libéré après peu de temps de détention.

Ce qui avait fait dire aux gens que l’usurpateur bénéficie de soutiens qui sont haut placés. Par ailleurs, il est rapporté que parmi ses forfaits, il lui arrive de saisir des appartements dans lesquels il crèche.

Actunet.net