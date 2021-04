Âgée de 103 ans, elle célèbre sa guérison au coronavirus d’une façon particulière

Une dame âgée de 103 ans a célébré sa victoire sur le coronavirus en sirotant une bière bien glacée.

Jennie Stejna, de Wilbraham, Massachusetts, États-Unis, a remarqué que la Bud Light était «froide» alors qu’elle en buvait une gorgée dans son lit de maison de retraite.

Lorsque la femme qui la filmait lui a demandé «est-ce que c’est Bon?, Jennie a répondu «oui» avant de prendre une autre gorgée et de se lécher les lèvres. Sa soignante a alors répondu «c’est le meilleur, il fait froid», et la vielle femme a une fois de plus répondu «oui».

La passion de Jennie pour la bière vient de son amour du baseball. Sa petite-fille a dit qu’elle avait l’habitude de s’asseoir dehors et d’écouter les matchs des Red Sox à la radio.

Elle est tombée malade du coronavirus il y a trois semaines, devenant la première personne dans sa maison de soins à attraper la maladie.

Jennie, dont le mari est décédé en 1992 à l’âge de 82 ans, a reçu la visite de son arrière-petite-fille Violet Gunn juste avant que sa santé ne se détériore.

À un moment donné, elle était tellement malade que sa famille était prête à faire ses derniers adieux.

Le mari de sa petite-fille, Shelley, Adam Gunn, a demandé à Jennie si elle était prête à aller au paradis, ce à quoi elle a répondu «oui oui».

Cependant, Jennie a fait un rétablissement remarquable, devenant la première personne au Life Care Center à vaincre le virus.

Selon USA Today, Adam a déclaré: «Notre vieille grand-mère polonaise courageuse a battu officiellement le coronavirus. Nous sommes vraiment très reconnaissants. “

