Amy Collé : «Théâtre bi bok na si loutakh amagouma dieukeur…»

Ayant le théâtre dans le sang, elle a joué sa première pièce en 2001, avant de rejoindre la troupe «Libidor» de feu Malick Ndiaye Farathial thial.

Celle qui est aussi animatrice soutient qu’elle a des gestes et «feems» (astuces) pour accrocher les téléspectateurs.

Selon, Amy Collé, qui a en ligne de mire quelques productions, les hommes doivent arrêter de draguer et prendre des épouses.

Dans cet entretien, elle revient sur son rôle dans les séries «Dou Man», où elle gère un réseau de prostitution, et «Doomi Gaïndé».

Regardez…