« Tout comme je le pensais sincèrement, il y a eu incompréhension et beaucoup d’interprétations. Pape Diouf a fait une erreur de communication et il s’excuse humblement devant tous pour ce que çà a pu susciter comme réactions. Je trouve cela honorable et je demande à tous ceux qui ont pu être heurtés par ses propos de le pardonner. Le Sénégal restera un et indivisible. Pays de paix, d’harmonie et d’échange. Yalla na fi Jam Yageu té naniou bagn sheytaan di niou féwalé. Fi nieupeu Béneu laniou, nieupeu mbokeu la niou. Jam, soutoura, téranga ak yeurmandé souniou borom si nioun nieupeu sassouné. Amine ya rabbil Alamine« , lit-on sur sa page Facebook visité par Senego.