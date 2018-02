Arrestation de deux faux agents de la Dic

GALSEN221 – Les sieurs D. Ndao et S. Sané n’ont rien trouvé de mieux que de se faire passer pour des agents de la Division des investigations criminelles (Dic) pour aider un bailleur à rentrer dans ses fonds. Pour faire peur à son colocataire, ce dernier, du nom de A. Kane, avait demandé aux mis en cause de se présenter sur les lieux en tenue de policier et de lui faire des menaces.

Démasqués, ils ont été jugés ce mardi au tribunal de flagrants délits. Malgré le pardon accordé par la victime, le procureur a requis 2 ans ferme avec sursis à l’égard des prévenus. Une peine qui a été suivie par le Tribunal après une disqualification des faits.

Galsen221.com