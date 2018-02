Arrêt sur image – Série d’enlèvements au Sénégal : les messages poignants des enfants aux ravisseurs

GALSEN221 – Une série d’enlèvements ou de tentatives d’enlèvements est constatée sur le territoire sénégalais ces derniers temps. Kidnappés et violés voire même tués, les enfants sont les cibles de personnes peu scrupuleuses dont les véritables motivations demeurent mystérieuses. Ces enfants, fatigués de voir leurs semblables être victimes de ces pratiques odieuses et dans le souci de ne pas en être les cibles également, ont décidé d’envoyer des messages aux ravisseurs afin de les dissuader et de mettre ainsi un terme à la psychose qui gagne de l’ampleur sur nos terres. A travers l’image publiée sur la page de Sencaféactu, on peut lire : « ne tuez pas les enfants », « on ne vous a pas tué quand vous étiez enfant » ou encore « laissez-nous vivre, grandir et être utile à notre pays ».

