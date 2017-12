Arrêt sur image: Des talibés dormant à même le sol, à quand la fin

Un “talibé”, c’est un disciple ou un élève qui apprend le coran. Ces garçons ont entre trois et quatorze ans. Leur famille les envoie « chez les marabouts afin de suivre une éducation coranique accompagnée d’une initiation pratique à la vie communautaire et de l’acquisition du sens de l’humilité, de la vie ascétique et de l’endurance à toute sorte d’épreuve. » Les talibés sont souvent rassemblés dans un local qu’on appelle « daara ».

Autrefois, le daara était « une école située dans la communauté ou dans un village voisin. Les familles pouvaient aider financièrement le marabout, en échange de l’éducation religieuse pour leurs enfants. Ainsi, les daaras ont d’abord été à la charge de la population locale et responsable devant elle. Leur proximité permettait aussi aux familles et aux talibés de rester en contact étroit, les enfants pouvant rentrer chez eux pour manger, se laver ou nettoyer leurs vêtements. Les talibés n’allaient mendier que pour apprendre l’humilité et non pour ramener tous les jours de l’argent à leur marabout. Mais au fil du temps, le système des daaras a changé lorsque les marabouts ont migré vers les principales villes. Là, loin des familles des talibés, les marabouts ont perdu tous leurs soutiens. De plus en plus, ils ont envoyé leurs élèves mendier afin de récolter des fonds pour soutenir les daaras.

peresblancs.org