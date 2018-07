Assemblée nationale : les députés impatients de recevoir leurs nouveaux véhicules

Les députés vont recevoir leurs voitures très bientôt. Le président de l’Assemblée nationale Moustapha Niass a fait l’annonce samedi lors du débat d’orientation budgétaire. Et il faut croire que certains députés n’en pouvaient plus d’attendre. En effet, quand le président Moustapha Niass a annoncé la bonne nouvelle, l’hémicycle a été secoué par une vague d’applaudissement de la part de tous les députés ceux du pouvoir comme ceux de l’opposition. Les applaudissements sont calés quand le président de l’Assemblée nationale a précisé qu’une première vague de 145 voitures sera réceptionné et les 20 voitures restantes suivront pour bientôt.

Moustapha Niass a ainsi demandé aux présidents de groupe de se concerter pour tomber d’accord sur les 20 députés qui doivent attendre. Moment choisi par Moustapha Lô pour proposer : « Que les membres du bureau attendent ».

