Attendu à la section de recherche à 15 h, Capitaine Touré alerte : “Si quelque chose m’arrive…”

Le démissionnaire de la section de recherches suite à affaire Sonko-Adji Sarr mer en garde l’opinion. Il s’est exprimé dans un post que nous vous livrons un extenso.

“Mes très chers compatriotes Sénégalais je vous informe que je me mettrai à la disposition de ma hiérarchie ce vendredi à 15h 00 minute.

Encore une fois, je tiens à préciser que je suis en très bonne santé et responsable de mes actes. Si quelque chose m’arrive ou qu’on vous fasse croire autre chose, dites-vous que cela vise uniquement à me discréditer.

Le vrai malade de ce monde est celui qui transforme la vérité en mensonge et le mensonge en vérité pour un intérêt personnel au prix de persécuter d’honnêtes citoyens.

Capitaine Oumar TOURE “