GALSEN221 – Karim Wade a vu sa demande d’inscription sur les listes électorales être rejetée. Pour Farba Senghor, il n’y a nullement besoin d’aller chercher bien loin car le fils de l’ancien président de la République ne peut pas et ne viendra pas au Sénégal. Pour le fait d’être candidat à la Présidentielle de 2019, cela est inimaginable selon l’ancien ministre qui appelle les responsables comme Me Madické Niang et Omar Sarr à prendre leurs responsabilités.

