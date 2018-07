Audio – Humiliée par Cheikh Béthio, Amy Collé Dieng revient sur les faits : « Yonenti bi la done waay niouni ma nopil »

Enfin, Amy Collé Dieng raconte ce qui s’est réellement passé, en 2014 , ce fameux jour où Cheikh Béthio l’a ridiculisé en public. « Comme tout bon talibé mouride, j’étais à Touba pour le Magal et j’en ai profité pour aller chez le guide des Thiantacounes. Arrivée sur les lieux, j’ai commencé à chanter le Prophète et on m’a interrompu en me demandant de me taire…« , explique -t-elle.

c’était dans l’émission Keur Gui ak Sidate sur la Rfm.