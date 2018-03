Audio interview- Macky Sall le président se prononce sur les rapts et meurtres d’enfants, le ZLEC et son bilan

Macky Sall à Kigali pour la signature du ZLEC (Zone de libre-échange continentale ) a été interrogé ce vendredi par notre confrère, Babacar Fall, pour les besoins de son émission Rfm Matin. Le président de la République s’est prononcé entre autres sujets brûlants sur les rapts et meurtres d’enfants, sur l’accord-cadre qui l’a mené à Rwanda ainsi que son bilan après six (6) ans passés à la tête du pays

Rapts et meurtres d’enfants: « j’ai appris avec beaucoup de consternation et de douleur ces rapts d’enfants et meurtres. j’ai déjà donné des instructions fermes au ministre de l’Intérieur et des Forces Armées, la Police, la Gendarmerie et tous les services de sécurité de l’Etat et de renseignement de se mobiliser pour traquer ces malfaiteurs et de les traduire devant la justice. Aucune facilité ne sera accordée à ces malfaiteurs. Le Sénégal se mobilisera plus que par le passé pour mettre un terme définitif à cette vague d’assassinats et de rapts d’enfants. C’est inacceptable et le Sénégal ne saurait tolérer cela. je saisis cette occasion pour présenter mes condoléances à la famille de Fallou Diop, de la dernière victime, Mariétou et toutes les familles qui auraient eu à souffrir de ces pratiques ignobles. Croyez moi, le président de la République et le Gouvernement prendront toutes les mesures pour résoudre la situation ».