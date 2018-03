Audio: La Chanson phare du nouvel album de pape Diouf

Galsen221- Pape Diouf a gracieusement offert en exclusivité une des nouvelles chansons présentes sur son album . Le moins qu’on puisse dire c’est que le rythme est endiablé et les paroles bien épicées suavement dosées. Un appel à l’amour sous toutes ses formes. Ce dernier effleure un aspect souvent tabou dans nos sociétés traditionnelles, le rapport homme, femme. À titre d’exemple les paroles ci-dessous:

wouye sa ma ndeye ya ngui meye dane l’amour est un tracas, ne me fait pas pleurer ma chérie, teye leu rekeunté bi so dowoul dou ma daw

dele ko yeunguel mou saf, gouddi la koye yeungueul. Khali bi teye la teye, teye la rekeunté bi dou ma la meye dara.

ci-dessous l’audio, juste appuyer sur «listen in browser» et bonne écoute

