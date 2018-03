Audio: Nouveau Single de Wally Seck en featuring avec Ndiollé Tall “Mala Nopp”

Wally Seck le nouvel enfant terrible de la musique sénégalaise contemporaine. Wally B. Seck comptabilise plus de 14 millions de vues sur sa chaîne Youtube. Il multiplie les coups d’éclat et s’octroie une place de plus en plus importante dans le cœur des Sénégalaises.

Il n’a peur de rien et provoque sans cesse. Pour Fatim O’, une journaliste culture du Groupe Futur Médias, Wally Ballago Seck est le “Justin Bieber sénégalais”. Son succès, il le doit à sa notoriété et à son statut de show man, à l’image des stars américaines auxquelles il s’identifie sans cesse. Ci-dessous, le nouveau single de ce dernier avec Ndiollé tall alias Diamant noir.