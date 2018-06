GALSEN221 – De plus en plus, Dj Boubs n’hésite pas à parler de politique sur les ondes de la Radio Futurs Médias (RFM). L’animateur vedette du groupe a récidivé en parlant des élections à venir et de la manière de faire campagne des politiciens. Entre autres volets, celui qui fait également office de présentateur tire la sonnette d’alarme quant aux dangers du pétrole.

