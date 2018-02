Audio – Un proche de You à Thione: “Li Youssou wax tchi yaw ak Waly”

GALSEN221 – Un proche collaborateur de Youssou Ndour, du nom de Cheikh Abdou, a pris part à l’émission “Keur Gui” sur la RFM pour passer un message à Thione Ballago Seck qui était l’invité du jour.

Ainsi, celui-ci a regardé son rétroviseur pour parler des relations entre You et Thione, sans oublier les nobles intentions du premier concernant leurs rapports. Également, il évoquera des propos du roi du Mbalakh au sujet du mari de Diaga et son fils Waly. Le patron du groupe GFM aurait alors soutenu qu’il n’y aura jamais de bisbilles entre lui et ces derniers.

Dans la même lancée, Thione Seck soutiendra, une nouvelle fois, ne pas avoir de problème avec Youssou Ndour. Toutefois, il regrettera certains actes posés par le L’Observateur à son encontre.

