Barthélémy Dias : “Khalifa Sall m’a demandé de vous dire”

Barthélémy Dias s’est montré très coléreux à l’endroit des magistrats à l’annonce du verdict du procès de la Caisse d’avance de la Ville de Dakar. Selon le maire de Mermoz Sacré-Cœur, il y a « dans la magistrature des prostitués qui ont accepté de baisser le pantalon pour assouvir les désirs de l’exécutif », crache-t-il. » Ce cirque ne passera pas. Tous ceux qui y sont impliqués, au moment venu, seront invités à avoir le courage parce qu’ils feront face à l’histoire. Ce pays va changer et il changera par tous les moyens », prévient t-il.

« Tout le monde sait que ce que nous avons entendu, aujourd’hui, n’est pas du droit. Et personne ne pourra démontrer le contraire. Le seul objectif que le pouvoir s’est fixé c’est de pouvoir obliger Khalifa Sall à la négociation. Je voudrais dire à Macky Sall qu’on ne négociera pas, ni aujourd’hui ni demain. Et nous ne renoncerons pas à notre candidature », soutient Barthélémy Dias.

Il a, cependant, remercié au nom de Khalifa Ababacar Sall, tout le peuple sénégalais pour leur soutien et leurs prières. Et de préciser : « Khalifa Sall m’a demandé de vous dire qu’il sera bel et bien présent à l’élection présidentielle de 2019. Ce ne sont pas des soi-disant magistrats qui, malheureusement, confondent le droit qui doit être dit au nom de la justice et la bêtise d’État qu’ils ont décider de légaliser et de crédibiliser au niveau d’un tribunal, qui devrait aujourd’hui être le dernier rempart pour le peuple sénégalais ».

Seneweb