Le président du mouvement national des cadres patriotes (PASTEF-LES PATRIOTES), Bassirou Diomaye Faye, a été arrêté dans la nuit du vendredi 14 avril aux impôts et domaines. Cette arrestation intervient après que le membre du Pastef ait été activement recherché par les hommes de la division des investigations criminelles (DIC) en raison de propos jugés « outrageants » envers les magistrats.

La nouvelle de son arrestation a été confirmée par Me Khoureïchy Ba, qui a déclaré que Bassirou Diomaye Faye avait été interpellé à son bureau à 22 heures et conduit au Commissariat du Point E, avant d’être acheminé à la DIC avec ses avocats et les députés Abass Fall et Samba Dang. Actuellement, il se trouve dans les locaux de la DIC, où seuls les députés sont autorisés à entrer.

Cette arrestation a suscité des réactions mitigées de la part des citoyens sénégalais. Certains considèrent que Bassirou Diomaye Faye a été arrêté pour avoir exercé son droit à la liberté d’expression, tandis que d’autres estiment que les propos tenus par le président du Pastef étaient déplacés et qu’il doit répondre de ses actes devant la justice.

Il appartient désormais à la justice de faire la lumière sur cette affaire et de déterminer si les propos tenus par Bassirou Diomaye Faye constituent une infraction pénale ou s’ils relèvent simplement de la liberté d’expression. En attendant, cette arrestation ne manquera pas de susciter des débats et des controverses au sein de la société sénégalaise.