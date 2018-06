Birima de la TFM devant le juge ce mercredi

Le chroniqueur de Jakaarlo Birima sera attrait à la barre du tribunal de Saint-Louis, ce mercredi. Non pas pour sa vidéo polémique où on le voit insulter et menacer les étudiants mais pour une autre affaire.

Senego informe que Birima Ndiaye est poursuivi par Khadim Guèye, un de ses agents, à qui il aurait infligé des coups et blessures volontaires entrainant une incapacité de travail de six jours.

Selon le plaignant, le syndicaliste l’a passé à tabac après l’avoir averti d’une sanction administration.

Le procès qui s’ouvre ce 6 juin va durer deux jours.

Auteur: Seneweb News – Seneweb.com