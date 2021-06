Campagne médicale à Mbour : Maguette Sène félicité par le Ministre de la Santé

Sur l’initiative de Monsieur Maguette SENE, Maire de Malicounda et par ailleurs Directeur du COUD, en relation avec l’Association des Maires du Sénégal et l’amicale de la faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie, les populations des 16 communes du département de Mbour ont bénéficié de six (06) jours de consultations médicales gratuites.

Suivant une démarche participative et inclusive, le Maire de Malicounda a réussi à mobiliser tous les maires du département de Mbour pour une semaine de campagne médicale à raison de trois jours de consultations par commune.

Durant une semaine, 200 médecins, mobilisés par l’Amicale des étudiants de la faculté de médecine de Dakar, ont sillonné les 16 communes du département de Mbour pour consulter et distribuer gratuitement des médicaments aux populations.

Suivant un calendrier bien défini, huit (08) équipes de vingt cinq (25) agents chacune avec les spécialités suivantes : Medecine générale, chirurgie dentaire, ophtalmologie, gériatrie, pédiatrie, gynécologie, radiologie, cardiologie et dépistage du cancer du col de l’utérus, ont séjourné durant trois (3) jours dans chaque commune.

Au terme des six (06) jours de consultations, plus de douze mille (12 000) personnes ont eu à bénéficier gratuitement de consultations médicales gratuites en plus des fiche de suivi pour certaines pathologies et trois (300) femmes dépistées du cancer du col de l’utérus.

Des médicaments leur ont été remis aussi gracieusement.

De Ngaparou ou le lancement a eu lieu en passant par Somone, Saly, Sindia, Mbour, Malicounda et les autres communes, les Maires et leurs administrés ont manifesté leur capital sympathie au Maire Maguette SENE, initiateur de cette campagne d’une haute portée sociale.

La campagne a connu un si grand succès que les populations souhaitent déjà sa réédition.

Le Maire Maguette SENE a salué la politique d’entente et de communion intercommunale qui leur a permis de réussir avec brio une caravane de consultation médicale gratuite dans le seul but d’accompagner le Chef de l’Etat dans sa politique d’accès aux soins de santé.

La campagne a été clôturée en apothéose par l’inauguration, dans la Commune de Malicounda, de quatre infrastructures sanitaires dont trois postes de santé ( Ngoukhoudj, Saly Aérodrome et Takhoum) et une maternité (Malicounda Wolof) par Monsieur Abdoulaye Diouf SARR, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale avec la présence effective de Monsieur Mahmouth SALEH, Ministre d’Etat, Directeur de Cabinet du Président de la République et de plusieurs autres autorités du département.

Le Maire Maguette SENE, est largement revenu sur les réalisations d’importantes infrastructures sanitaires sur fonds propres par la commune de Malicounda de 2014 à 2021 avec sept nouveaux postes de santé qui lui a permis de doubler le nombre de postes de santé et d’élever le plateau technique médical.

L’édile de Malicounda a témoigné toute sa satisfaction à Monsieur le Ministre, Abdoulaye Diouf SARR, pour les équipements des infrastructures sanitaires visant à améliorer la prise en charge sanitaire des populations.

Le Maire Maguette SENE s’inscrit dans la continuité en plaidant devant le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, l’erection du poste de santé de Malicounda Wolof en centre de santé et la construction d’un deuxième hôpital dans le département de Mbour pour matérialiser la vision du Président Macky SALL.

Prenant la parole, le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye Diouf SARR a félicité le Maire Maguette SÉNE pour la campagne médicale et pour la construction de ces belles infrastructures sanitaires et a promis d’accompagner la Commune de Malicounda dans la réalisation de ces grands projets sanitaires pour le bien être de ses administrés.

Pour la demande d’hôpital, le Ministre a révélé qu’il est en train de travailler avec le Président du Conseil départemental sur la réalisation d’un deuxième hôpital pour Mbour.

Pour la demande d’un centre de santé à Keur Meïssa, il a instruit le médecin chef régional de Thies d’apporter son soutien à la Mairie de Malicounda pour la réalisation de leur demande de création de ce Centre de santé.

