Cascade d’accidents sur la route du Magal de Porokhane : El Hadji Assane Guèye s’en prend aux autorités

GALSEN221 – Les accidents se sont multipliés ces dernières heures sur la route du Magal de Porokhane. Les victimes, elles, se comptent par vingtaine. Une situation qui a eu le don d’irriter le présentateur de la Rfm, El Hadji Assane Guèye. A l’en croire, les autorités en sont les seuls responsables du fait de leur attitude laxiste.

« C’est parce qu’ils ne sont pas concernés par les multiples drames qui se passent sur les routes qu’ils ne font rien. Quand ils voyagent, la route est dégagée et ils n’encourent aucun risque, ils ont toujours dans leur confort », dénonce-t-il.

Le présentateur de poursuivre : « il faut que cela cesse. Il faut durcir les sanctions contre les chauffeurs et surtout arrêter la corruption qui gangrène ce secteur et empêche les acteurs de faire normalement leur travail. Un pays doit avoir une autorité. Mais on laisse chaque jour des fumeurs de yamba sacrifier et tuer des dizaines de pères et mères de famille. Deux ou trois jours après, on oublie tout et on parle d’autre chose. Cela doit cesser ».

Il s’est d’ailleurs vu couper la parole par l’animateur Dj Boubs qui a tenté de le calmer.

