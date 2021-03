Ce Marocain fond en larmes en racontant ce que Papa Thione a fait pour lui : « Mane ak sam jabaar amouniou »

Ce qui est perdu, est perdu mais ces genres de personnes laissent derrière elles plus qu’elles ne l’emportent. Partir ne saurait les empêcher de faire encore du bruit. Pas n’importe quel bruit. Un bruit qui se chuchote, se répète sous les oreilles des personnes. Un bruit reflétant sa bonté, ses valeurs cardinales et sa grandeur. C’est ce que Thione était, d’ailleurs il l’est toujours, et le restera.

Le père de Wally est parti. Eh bien, on y peut rien. On se contentera alors de se résigner, mais en se remémorant du temps passé avec lui ou avec ces morceaux de musique. Pour chacun de nous, Thione fut quelqu’un : soit un père, un grand-père, un oncle, un ami proche, un artiste, un éducateur, etc.

Aujourd’hui, cet homme, ce parolier, ne chantera plus dans ce bas monde. Mais cela ne saurait nous séparer de lui, il nous restera ces belles paroles, pleines de sens.

Sa voix d’or continuera de résonner dans nos oreilles, au fond de nous, de notre âme.

Thione, il fut un grand artiste. Un artiste, ne meurt jamais, il voyage, en laissant derrière lui ses belles œuvres.Un monument, Thione fut !