Ce que risque l’ASP qui s’est acharné sur l’handicapée

Un Asp qui s’acharne sur une pauvre handicapée et puis….rien. Pour peu que cela, le Procureur de la République s’est autosaisi et a réglé le problème en un temps record.

Et pourtant, la base légale pour qu’il déclenche une action en justice est là, sur son livre de chevet, le code pénal. Extraits…

Article 294

Tout individu qui, volon tairement, aura fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait, s’il est résulté de ces sortes de violence une maladie ou incapacité totale de travail personnel pendant plus de vingt jours, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 250-000 francs.

Quand les violences ci-dessus spécifiées auront été commises sur une personne du sexe féminin ou une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ayant entraîné une déficience physique, le coupable sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 30 000 à 150 000 francs. Le sursis à l’exécution de la peine ne pourra être prononcé (Loi n° 99-05 du 29 Janvier 1999).

Article 296

Lorsque les blessures ou les coups ou d’autres violences ou voies de fait n’auront pas occasionné une maladie ou incapacité de travail personnel mentionnée en l’article 294, le coupable sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 francs ou de l’une des deux peines seulement.

Daouda Mine – Igfm