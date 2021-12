Ces images qui vous ont échappé: Sathie Bii, Borom scooters Bi et les gendarmes

Annulé sans verdict suite à la blessure de Papa Sow avant le combat suite une bagarre avec les supporters de Siteu, c’est l’après-combat qui est critique avec des séries d’agressions aux alentours de l’Arène Nationale.

La question de la sécurité après les combats se pose toujours et n’est pas encore réglée par le CNG et les autorités. Ce qui assombrit encore plus l’image de la lutte au Sénégal.

Blessé dans une bagarre avec des supporters, Papa Sow n’a pas pu lutter ce dimanche. Furieux suite à l’annulation de combat, Siteu ne décolère pas et indexe le lutteur de « Diambars Wrestling Academy » qu’il juge irresponsable.

« Papa Sow m’a vraiment déçu. S’il était responsable il ne devait pas aller se battre avec le public dans le stade alors qu’on a un combat important à lutter », a déclaré Siteu au micro de iTV après l’annulation sans verdict du combat.

« On prépare ce combat depuis 3 ans, et j’ai tout investi pour être prêt. Papa Sow n’avait pas le droit de gâcher notre combat, et le CNG doit me donner la victoire car je n’ai rien à voir avec ça », insiste le lutteur de Diamaguène.

« Je suis sûr qu’il a fait exprès pour que le combat n’ait pas lieu aujourd’hui car il a peur de moi. Personnellement je ne lutterai plus avec Papa Sow », termine un Siteu très en colère par la tournure des événements.

