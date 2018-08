Cheikh Bamba Dieye : “J’ai décidé de ne pas répondre” à la Dic

Attendu à la Dic, Cheikh Bamba Dieye a fait face à la presse, au siège de son parti. Le leader du Fsd/Bj explique pourquoi il a décidé de ne pas répondre à cette convocation. Dans ses explications, le député dénonce un “forcing” et du “ma tey”.

“Depuis un certain moment, on nous a habitués au Sénégal à ne respecter ni les procédures, ni les lois. On nous a plutôt habitués à du forcing, à du “ma tey”. Cela a été le cas avec l’affaire Khalifa Ababacar Sall. Et, tous les Sénégalais ont pu observer qu’élu à l’Assemblée nationale, aucun de ses droits n’a été respecté. Depuis hier, j’ai reçu une convocation venant de la Dic. Je n’étais pas chez moi. Lorsque je l’ai eue entre mes mains, il était minuit voire une heure du matin. Après m’être entretenu avec mes conseils, compte tenu de ma posture, je voudrais dire à tous les Sénégalais que j’ai décidé en concordance avec mes conseils, de ne pas répondre à la convocation. Tous les Sénégalais savent que je suis ici au Sénégal, particulièrement à Dakar et, je ne bougerai pas. Je n’ai que deux endroits, mon siège et ma maison”.

