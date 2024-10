Le journaliste Cheikh Yérim Seck a été placé en garde à vue ce mardi, suite à des accusations de diffamation et de diffusion de fausses informations.

Et le leader du Pastef Ousmane Sonko n’a déposé aucune plainte contre Cheikh Yerim Seck. Selon plusieurs sources concordantes, son arrestation est liée à l’affaire Jérome Bandiaky.

En effet, interrogé sur Jérome Bandiaky lors d’une émission à la 7tv, le journaliste a déclaré que Jérome Bandiaky voulait acheter une arme et que le vendeur est un proche d’un des membres du nouveau régime.

« Ce que je connais de ce dossier, c’est que Jérome Bandiaky voulait acheter une arme et remettant son argent, mais n’a pas reçu livraison. Et celui qui doit lui vendre cette arme, est un parent de l’une des autorités du nouveau régime. Suite à un retard dans la livraison de la marchandise, on lui a remis une autre arme attendant la livraison de celle qu’il a commandée », a déclaré Yérim Seck.

Le journaliste a aussi abordé les circonstances de l’arrestation Jérome Bandiaky. « C’était très musclé, il a été menotté devant ses enfants, sa femme enceinte…. », a-t-il ajouté.

