Cimetière de Yoff: 37 corps non identifiés inhumés hier

37 dépouilles mortelles ont été inhumées, hier dimanche, au cimetière de Yoff. Ces corps non identifiés ont été enterrés dans des fosses communes. On les appelle « corps non identifiables » parce que leurs noms sont inconnus ou parce que leurs familles ne se sont jamais présentées pour les récupérer.

Ces cadavres inconnus, ce sont le plus souvent des errants, des malades mentaux, des accidentés admis vivants ou après leur décès au niveau des hôpitaux, par le biais des sapeurs-pompiers. Parfois ramassés avec leurs pièces d’identité, parfois non, ils sont déclarés ‘‘inconnus’’ par les responsables des morgues, si aucun membre de leurs familles ne s’est présenté, durant tout le temps légal de conservation des restes mortels.

Notons qu’il y a l’Association pour la solidarité et la perfection, créée en 2012, qui se charge bénévolement de s’occuper de la toilette et de la prière mortuaires, et de l’enterrement des cadavres non-identifiés au Sénégal.

Rewmi