« L’union fait la force », comme dit l’adage. Un adage qui a inspiré Galsen221 propriété de l’entre Diop Multimedia Development Group et le Groupe Rassoul Média qui regroupe Dakar92.com, Dakarinfo.net et Fkr92.com. Les deux structures sont en collaboration depuis bientôt un an et comptent bien apporter un nouveau souffle dans le paysage médiatique avec leur fan base 3 140 893 fans(3 millions).