Covid-19 au Sénégal : 67 nouveaux cas déclarés positifs dont 5 nouveaux cas communautaires, ce dimanche 3 mai 2020

L’Institut Pasteur de Dakar a communiqué au ministère de la Santé et de l’Action sociale, les résultats virologiques de ce jour. Selon le ministère de la Santé et de l’Action Sociale, sur 810 tests effectués, 67 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 8,27%. Il s’agit de 62 cas contacts suivis et de 5 cas communautaires dont 1 à Yoff, 1 à Diamniadio, 1 à Thiès et 2 à Touba. 04 patients sont déclarés guéris. 04 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l’hôpital Fann et de l’hôpital Principal.

L’Etat des patients hospitalisés est stable.

Au total, depuis l’irruption du virus dans le pays, le Sénégal compte 1182 cas déclarés positifs dont 372 guéris, 09 décédés, 1 évacué et 800 sous-traitement.