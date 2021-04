Covid19- 97 nouvelles contaminations pour 96 guérisons ce 2 juin

Le ministère de la Santé et de l’action sociale a fait le point sur l’épidémie de Coronavirus au Sénégal. Ce mardi 2 juin 2020, sur 1339 tests réalisés 97 sont revenus positifs. Sur ce nombre 77 sont des contacts suivis par les autorités sanitaires et 20 cas sont issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit : Ziguinchor 3, Bignona 7, Parcelles 2, Touba 1, Médina 1, Rufisque 1, Almadies 1, HLM 1, Rebeuss 1, Grd Yoff 1 et Sacré Cœur 1. 96 patients testés ont été déclarés négatifs donc guéris. Par contre 14 personnes sont dans un état grave.

Ainsi 3836 cas ont été enregistrés depuis le 2 mars, dont 1954 guéris, 43 décès et 1838 sous traitement.

