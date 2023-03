C’est le malfaiteur le plus recherché par les services de sécurité au Sénégal, P.M. Guéye est enfin tombé. Il a été arrêté suite à une agression ratée à Grand Dakar.

P. M. Gueye et son complice B. BA ont pour cible les commerçants aisés chinois et sénégalais. Le mercredi dernier, ils ont suivi M. L. Kane après avoir commis plusieurs hold-ups et cambriolages. Les deux bandits l’ont interpellé à proximité de l’Église Sainte-Thérèse de Grand-Dakar, vers 22 heures, en lui arrachant son sac.

Selon L’Obs, Kane a résisté mais a été menacé d’une arme de marque Walther posée sur sa tempe. P. M. Gueye a dégainé et a même appuyé sur la gâchette, mais les munitions sont restées bloquées dans le canon. Un groupe de jeunes est intervenu pour aider Kane et les agresseurs ont été battus.

Les deux bandits ont été interpellés par la police de Grand-Dakar, qui a saisi leur arme et les a conduits à l’hôpital. Selon L’Obs, P.M. Gueye, 23 ans, est le caïd le plus recherché du Sénégal, impliqué dans trois procédures distinctes. Ses acolytes impliqués dans ces dossiers sont actuellement en prison.

En 2022, il avait violemment attaqué une ressortissante chinoise établie à la Médina et volé 4 millions F CFA. Le 12 avril dernier, à Dieuppeul, P. M. Gueye et sa bande avaient attaqué deux commerçants chinois et leur chauffeur sénégalais. Ils avaient réussi à emporter un butin de 33 millions F CFA et le chauffeur avait été paralysé.

P. M. Gueye et sa bande sont poursuivis pour tentative de meurtre, association de malfaiteurs, vol à main armée commis la nuit avec moyen de transport.