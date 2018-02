Décès de Hamidou Dia, le président Macky Sall en deuil

Nous venons d’apprendre de la Rfm le décès de Hamidou Dia, conseiller spécial du président de la République Macky Sall.Le conseiller spécial du président de la République pour les affaires culturelles, Hamidou Dia est rappelé à Dieu, ce matin, annonce la Rfm.

Âgé de 65 ans, l’homme était écrivain critique littéraire et d’art, Docteur en Lettres et professeur de philosophie.

La rédaction de galsen221.com présente ses condoléances à la famille éplorée et à l’Etat du Sénégal.