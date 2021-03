Décès de Thione Seck: Youssou Ndour, Baba Maal, Wally Seck à l’hôpital FANN de Dakar

Thione Seck est décédé. Le chanteur a tiré sa révérence, ce dimanche, à l’hôpital FANN de Dakar des suites d’une maladie. Une triste et surprenante nouvelle qui s’est répandu comme une trainée de poudre.

Ses fans, proches parents et amis, affligés par, ont pris d’assaut la maison mortuaire, sise à Ouest Foire. Sur place, la tristesse et la consternation se lisent sur tous les visages. La maison mortuaire ne désemplit pas. Mais, les entrées et les sorties sont filtrées. Seuls les privilégiés peuvent accéder à l’intérieur. Mais de l’extérieur, on attend les cris, qui déchirent l’atmosphère.

Le panorama est encore plus triste à la morgue de l’hôpital FANN où un monde fou a convergé. Les artistes, les autorités coutumières et religieuses sont sur place. La tristesse est à son comble. Les gens sont inconsolables. Waly Seck, dans son vehicule V6 de couleur blanche , reçoit les premières présentations de condoléances. Des lunettes de soleil cachent son triste visage. « Tu ne seras jamais seul. Ne pleure pas. Tout le monde te soutiendra. Nous avons tous perdu », lui témoigne Bécaye Mbaye.

Pendant ce temps, le danseur de Thione, Ameth Thiou s’écroule et fond en larmes. « J’ai parlé avec lui avant hier et il m’a dit qu’il allait bien. Je ne savais pas qu’il me disait au revoir », dit-il en pleurs. Ousmane Nguangue aussi est sous le choc. Selon lui, c’est une bibliothèque de la musique sénégalaise qui vient de brûler. « Nous sommes tous devenus orphelins », témoigne-t-il.