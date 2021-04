Décés Du Juge Samba Sall : Abdou Karim Taxe Les Militants De Sonko De Fou Et Révèle Qu’ils Jubilent (Vidéo)

Quand la mort frappe, tout le monde se transforme en doux consolateurs. Le décès du juge surprend et laisse beaucoup de désarroi. Quand même de la à voir des gens jubilent parce qu’étant tès content, c’est le comble de l’ignorance. Abdou Karim les taxe de fous et d’une animosité, engendrée par la dimension politique méchante de Macky Sall

Abdou Karim Gueye, un des grands activistes du Sénégal, s’exprime sur la mort du juge de Samba Sall. Tout d’abord, il prie et demande que Dieu l’accueil dans son paradis.

Il raconte ce qu’il a vu dans les réseaux sociaux. Pour lui il y a des gens qui sont contents de cette mort. Abdou Karim prend cela comme la responsabilité de Macky Sall. “Macky Sall nous a amené à une dimension animosité. Ou va le Sénégal ? Est-ce que ce n’est pas une malédiction? “, s’interroge Abdou Karim.

Pour lui, on devrait pas arriver a un stade où les gens manifestent un contentement après la mort d’une personne.

L’activiste, parlant en mode croyant, fait comprendre que personne ne devrait penser que le Juge Samba Sall est décédé à cause d’une action humaine. “Toute personne qui croie en Dieu ne doit pas imaginer cela. Sinon cette personne serait considérée comme un blasphémateur”, prêche Abdou Karim. Et d’attaquer ouvertement : “ces gens qui disent cela ou font ces commentaires, sont des fous, parce que personne d’entre n’est sûr même de vivre jusqu’à demain”.

L’activiste met tout sur le dos Macky Sall. Selon lui, cette animosité et méchanceté sont dus au chef de l’Etat. “Il nous a rendu méchant, comme des animaux. La politique nous a amené vers une dimension de méchanceté”, clame-t-il.

D’après lui, c’est très malheureux de voir dans un groupe WhatsApp des individus quii jubilent de la mort du Juge Samba Sall. “Il faut que les gens soient calme et sereine, c’est comme cela que nous allons vraiment stabilité du pays”, avertit-il.