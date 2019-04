Défilé 4 Avril – Le très célèbre policier « AMOUL YAKAR » reçoit la médaille d’honneur de la police

La fête de l’Indépendance est également une belle occasion pour célébrer les hommes qui, parmi les forces de défense et de sécurité, se sont brillamment illustrés durant leur carrière sous les drapeaux. Ce jeudi, 4 avril 2019, en marge des festivités du 59e anniversaire de l’accession du Sénégal à l’indépendance, le célèbre policier Mouhamadou Diouf a été honoré. Plus connu sous le sobriquet de « Amoul Yakar » (sans espoir, en Wolof) évoquant l’impossibilité de le corrompre, cet agent de la circulation de la capitale sénégalaise a reçu aujourd’hui la médaille d’honneur de la Police nationale en reconnaissance de son œuvre qui donne une image très positive à notre police nationale.

Il a reçu sa distinction en présence du ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye et du Directeur général de la Police nationale, Ousmane Sy, à qui il a tenu à rendre hommage, dans un message posté sur son compte Facebook : « Alhamdoulilah, je rends grâce à Dieu, je remercie mes parents et le Directeur général de la Police nationale pour m’avoir honoré de la médaille d’honneur de la Police. Mes remerciements et prières à tous les encadreurs et formateurs que Dieu a mis sur mon chemin. Qu’Allah vous gratifie de ses bienfaits. A toutes les forces de défense et de sécurité, je souhaite une bonne fête de l’indépendance. Qu’Allah veille sur nous et que la paix règne au Sénégal. »