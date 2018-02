Dépigmentation en Afrique : le Sénégal dans le trio de tête

GALSEN221 – Il s’agit d’un rang qui n’honore vraiment pas notre cher pays, le Sénégal. Alors que la dépigmentation, plus communément appelée « xessal », fait fureur malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, La Cloche a publié un classement qui place le Sénégal à la deuxième position des pays victimes de cette pratique sur le continent Africain.

Les femmes qui pratiquent la dépigmentation sont le plus souvent victimes de problèmes dermatologiques sur la durée et se trouvent alors d’en l’obligation de se couvrir la peau afin de ne pas laisser apparaître les effets secondaires de cette pratique.

Galsen221.com