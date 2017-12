Dernière minute – Affaire faux billets: Ngaaka Blindé déféré à Rebeuss

Arrêté ce mardi passé, Ngaaka Blindé a été placé en garde à vue au commissariat des Parcelles Assainies avant d’être déféré au parquet. Ce mardi, il a fait face au juge d’instruction et passera sa première nuit à Rebeuss.

Interpellé à Diamalaye avec plus de 6 millions de Fcfa en fausses coupures, le rappeur Ngaaka Blindé et ses quatre autres coïnculpés ne savent pas encore à quel saint se vouer.

Le rappeur a été placé au premier cabinet du juge d’instruction, donc lui et ses trois coïnculpés vont passer leur première nuit à Rebeuss tandis que la fille ira au camp pénal de Liberté 6.

