Dernière minute : Guy Marius Sagna annonce que sa conférence de presse a été attaquée par des nervis et accuse un membre de l’APR

Actuellement en Casamance pour une tournée, Guy Marius Sagna organisait une conférence de presse à Médina Wandifa, ce samedi. Mais d’après l’activistes, des nervis et voyous les ont attaqué. Il accuse ces individus d’être à la solde du maire de Médina Wandifa, Seny Malang Faty, l’ancien du PDS qui a rallié l’Apr.

« Des voyous et nervis à la solde du maire de Médina Wandifa, le délinquant foncier Seny Malang Faty sont venus attaqués notre conférence de presse en cours en ce moment à Medina Wandifa près d’un cantonnement de l’armée. Nous tiendrons le président Macky Sall pour responsable de toute tragédie qui aura lieu aujourd’hui et les jours à venir à Medina Wandifa. Mais également de tout CR qui arrivera aux membres du FRAPP et de Vision Citoyenne dans le cadre de la tournée que j’effectue en Casamance actuellement », a écrit l’activiste, à l’instant, dans une note reçue par SeneNews.