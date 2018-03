Dernière minute: Khalifa Sall condamné à 5 ans de prison ferme

Le rideau vient de tomber sur le feuilleton politico-judiciaire qui a tenu le Sénégal en haleine pendant plus d’un an. Poursuivi pour les chefs d’inculpation de « faux et usage de faux sur des documents administratifs », « association de malfaiteurs », « escroquerie portant sur les deniers publics », « détournement de deniers publics » et « blanchiment de capitaux », Khalifa Sall est condamné à cinq ans de prison, ce vendredi.

La notion de fonds politiques rejetée, Khalifa Salll et son co-accusé Mbaye Touré ont été reconnus coupables relativement au chef d’inculpation portant « escroquerie portant sur les deniers publics », même si le tribunal a rejeté les délits détournement de deniers publics.

Les factures utilisées pour décaisser l’argent déclarées fausses, le chef d‘inculpation portant faux et usage de faux peut entrainer un retrait des droits civiques du candidat potentiel à la présidentielle de 2019.

Dakaractu