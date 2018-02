GALSEN221 – Les usagers de l’autoroute à péage ont assisté à une scène digne d’un film de science-fiction tout droit sorti d’Hollywood. Et pour cause, une voiture à la renverse a été filmée, réduite en cendres par les flammes qui dégageaient une épaisse fumée noire visible de très loin. Toutefois, les raisons qui ont poussé la voiture à prendre feu et l’état de santé des personnes qui s’y trouvaient demeurent un mystère total. Nous y reviendrons très prochainement.

Galsen221.com