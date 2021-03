Détournement à SMBG : Le tribunal condamne lourdement le comptable Ndiassé Diouf à payé 2 milliards 500 millions à son ex Dg

Le tribunal de Grande Instance de Dakar a condamné Ndiasse Diouf, comptable, à payer à Serigne Mbacke Gueye, Directeur Général de SMBG, 2 milliards 500 millions F Cfa à titre de dommages et intérêts. L’entrepreneur Serigne Mbacké Gueye avait accusé son comptable, en complicité avec sa propre épouse, d’avoir détourné un milliard 300 millions de sa société. L’audience s’est tenue ce mercredi 24 mars 2021.

Le jugement

Ndiasse Diouf est condamné à payer à son ex Directeur Général, Serigne Mbacké Gueye, la somme de 2 milliards 500 millions à titre de dommages et intérêts. Le tribunal fixe la contrainte par corps au maximum, ordonne l’interdiction de sortie du territoire national, la confiscation de son passeport et aussi l’exécution provisoire.

Rappel

Sa société créée en 2017, Serigne Mbacké Gueye investit dans la vente de pièces détachées et engage Ndiassé Diouf, en qualité de gestionnaire administratif et financier. Après trois (3) ans d’activité, il suspecte des manquements financiers et engage un expert pour audit. Qui a découvert un trou d’un milliard 300 millions.