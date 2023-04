Deux personnes ont été placées en garde à vue à la suite de l’accident tragique qui a coûté la vie à l’adjoint du commandant de la brigade de gendarmerie de la Foire. Le maréchal des logis-chef (mdl-chef) Babacar Dia, adjoint au commandant de la brigade de la Foire, est décédé dans la nuit du vendredi au samedi dernier. Les gendarmes ont été informés d’un accident survenu à hauteur de la Vdn, vers le pont qui surplombe l’autoroute, vers 3 heures du matin.

L’accident a eu lieu lorsqu’un taxi a heurté un tracteur de marque Caterpillar garé sans allumer ses lumières. Le taxi a fait plusieurs tonneaux, tandis que le chauffeur est sorti blessé de l’accident. Mdl-chef Babacar Dia, en patrouille avec ses hommes, est arrivé sur les lieux de l’accident pour procéder aux constats d’usage. C’est alors qu’un véhicule particulier de marque Peugeot, est sorti de nulle part et l’a percuté violemment, le projetant en dessous du taxi. Il est décédé sur le coup suite à plusieurs fractures au niveau de la tête.

Le conducteur du véhicule particulier a été arrêté pour homicide involontaire et défaut de maîtrise, tandis que le chauffeur du tracteur Caterpillar est également en garde à vue pour mise en danger de la vie d’autrui, entre autres. La mort de Mdl-chef Babacar Dia a suscité une vive émotion au sein de la brigade de la Foire et au-delà, où il était connu pour son professionnalisme et son dévouement envers son travail. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes de cet accident tragique.