Diamniadio Lake City : la nouvelle de taille qui met à terre les détracteurs du projet

GALSEN221.COM – 2 milliards de Dollars, soient 1300 milliards de francs CFA. Lorsque le coût du projet de la ville futuriste Diamniadio Lake City (DLC) a été annoncé, les critiques à l’encontre de SEMER Investissement Group du développeur sénégalais Diène Marcel Diagne, ont fusé de partout. Certains le taxant de vendeur de rêves. Mais, il semble que le temps commence à donner raison au natif de Fatick. Et pour cause, une nouvelle de taille a été annoncée : les résidences de la première phase sont DISPONIBLES. En effet, il est d’ailleurs d’ores et déjà possible de réserver.

Pour rappel, M. Diagne présentait son joyau à travers ces mots : « Diamniadio Lake City est un projet unique en Afrique de l’Ouest qui s’est inspiré de la vision du Président Macky Sall, qui à travers le Plan Sénégal Emergent, a apporté des changements socio-économiques structurels de grande envergure mettant le Sénégal sur une orbite confortable en vue d’une atteinte effective de l’émergence en 2035. Ce projet qui contient des espaces résidentiels, des hôtels, un quartier des affaires composé d’une fashion avenue, des espaces d’excursion et de divertissement a été conçu en réponse aux aspirations nouvelles d’une population sénégalaise qui assume sa modernité, son style de vie High-class et son goût prononcé pour l’élégance ».

Pour le grand bonheur de Diène Marcel Diagne et de son équipe donc, Diamniadio Lake City est devenu une réalité et ils comptent tout mettre en œuvre pour mener à bien le projet qui avait, on s’en souvient, ravi la vedette aux participants du Marché International des Professionnels de l’Immobilier à Cannes en France en 2017.

Galsen221.com